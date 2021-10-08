5 مسرحيات فى اليوم الأخير من عروض القومى للمسرح المصرى

يشهد اليوم الحادي عشر والأخير من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، تقديم 5 عروض مسرحية.

ويقدم خلال اليوم 5 عروض مختلفة، تبدأ فى السادسة مساء على مسرح العرائس بتقديم العرض المسرحي "مسيرة فى الغابة" إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف لي بلسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحي "لا حقيقة عند بوابة راشومون" إنتاج مركز الإبداع الفنى، دراماتورج وإخراج كريم شهدي.

وعلى مسرح السلام يعرض فى الثامنة مساء العرض المسرحي "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسى، وعلى مسرح الجمهورية.

وفى العاشرة مساء، يعرض على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحي "كهف رام" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وإخراج حسن سعد، وفى التوقيت نفسه يعرض على المركز الثقافى بالجيزة، العرض المسرحى "النداهة" إنتاج مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمد عبد المولى، إخراج ريهام عبد الرازق.

وكان قد عرض أمس الخميس 8 عروض مسرحية وختام فعاليات ورشتي التأليف والمكياج في عاشر أيام القومي للمسرح.

وشهد اليوم العاشر من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، ختام فعاليات ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 8 عروض مسرحية.

وشهد امس ختام فعاليات ورشتى التأليف المسرحي الذي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، حيث بدأت في 2 ظهرا حتى 5 عصرا، والمكياج التي يقدمها الماكير إسلام عباس، وبدأت في 2 ظهرا وحتى 5 عصرا.