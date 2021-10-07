مدير أمن الغربية يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومى

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه، اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، حيث قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الغربية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتشريف مدير الأمن للمحافظة، مثمناً التعاون الوثيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن.

وشهد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي الـ ٢٢٣ للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وأحمد درويش رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، وعزه عادل مديرة المركز الثقافي، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه تقديم أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان قلب الدلتا، وعرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا، وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية والذي أقيم بالبهو الخارجي للمركز.

وأكد رحمي أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام تحمل الطابع التنموي من خلال تكليل جهود أكثر من عام من العمل الجاد المثمر في سبيل تنفيذ مشروعات وخطة الدولة التنموية، حيث تشمل الاحتفالات افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية التى تعكس خطوات القيادة السياسية العليا نحو التطوير والتنمية وبناء الدولة الحديثة.

يذكر أن المحافظة وضعت برنامج للاحتفال بالذكرى الـ ٢٢٣ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروعا ما بين ( مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ ٥٥ قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم ٣١ رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية ، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية في كافة التخصصات).

وتحتفل الغربية بعيدها القومي الذي يوافق ذكري انتصار شعب الغربية على الحملة الفرنسية عام 1798، ويواكب احتفالات نصر أكتوبر من كل عام.