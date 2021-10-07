الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن الغربية يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه، اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، حيث قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الغربية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتشريف مدير الأمن للمحافظة، مثمناً التعاون الوثيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن.

وشهد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي الـ ٢٢٣ للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وأحمد درويش رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، وعزه عادل مديرة المركز الثقافي، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه تقديم أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان قلب الدلتا، وعرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا، وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية والذي أقيم بالبهو الخارجي للمركز.
وأكد رحمي أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام تحمل الطابع التنموي من خلال تكليل جهود أكثر من عام من العمل الجاد المثمر في سبيل تنفيذ مشروعات وخطة الدولة التنموية، حيث تشمل الاحتفالات افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية التى تعكس خطوات القيادة السياسية العليا نحو التطوير والتنمية وبناء الدولة الحديثة.

يذكر أن المحافظة وضعت برنامج للاحتفال بالذكرى الـ ٢٢٣ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروعا ما بين ( مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية  ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ ٥٥ قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم  ٣١ رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية ، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية  في كافة التخصصات).

وتحتفل الغربية بعيدها القومي الذي يوافق ذكري انتصار شعب الغربية على الحملة الفرنسية عام 1798، ويواكب احتفالات نصر أكتوبر من كل عام.

مدير الامن يهنئ محافظ الغربية بمناسبة العيد القومي العيد القومي مدير الأمن مديرية الامن حسين الجندي جمهورية مصر العربية طارق رحمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»