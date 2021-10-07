هل تركيب الرموش الصناعية ينقض الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: ما حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية؟ وهل ينفض الوضوء؟

وقالت الإفتاء "إن تركيب الرموش إذا كان بغرض التجمّل للزوج فلا حرج في ذلك، وغير المتزوجة يجوز لها ارتداء هذه الرموش الصناعية أيضًا إذا لم تقصد بها تدليس وغش لمَن أراد الزواج منها، أو فتنة الجنس الآخر.

أشارت الدار إلى أنه ينبغي التنبه إلى أنه إذا كانت هذه الرموش تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فلا يصح الوضوء ولا الغسل حال لبسها، ولا بد من إزالتها أولا قبل الوضوء والغسل.

يشار إلى أن هناك العديد من السيدات تفاعلت مع هذا السؤال من المهتمين بالتجميل، والذهاب إلى مراكز التجميل، يرغبون في معرفة الحكم الشرعي لتركيب الرموش، والأظافر الصناعية أيضا.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.