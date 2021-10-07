الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل تركيب الرموش الصناعية ينقض الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم تركيب الرموش
حكم تركيب الرموش الصناعية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: ما حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية؟ وهل ينفض الوضوء؟

وقالت الإفتاء "إن تركيب الرموش إذا كان بغرض التجمّل للزوج فلا حرج في ذلك، وغير المتزوجة يجوز لها ارتداء هذه الرموش الصناعية أيضًا إذا لم تقصد بها تدليس وغش لمَن أراد الزواج منها، أو فتنة الجنس الآخر.

أشارت الدار إلى أنه ينبغي التنبه إلى أنه إذا كانت هذه الرموش تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فلا يصح الوضوء ولا الغسل حال لبسها، ولا بد من إزالتها أولا قبل الوضوء والغسل.

يشار إلى أن هناك العديد من السيدات تفاعلت مع هذا السؤال من المهتمين بالتجميل، والذهاب إلى مراكز التجميل، يرغبون في معرفة الحكم الشرعي لتركيب الرموش، والأظافر الصناعية أيضا.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

ما حكم الشرع في تركيب الرموش حكم الوضوء أثناء تركيب الرموش فتنة الجنس الآخر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البث المباشر دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا