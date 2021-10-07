برلمانى: نصر أكتوبر هو الأبرز والأعظم فى تاريخ العسكرية المصرية

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر 1973 العظيم، لم يكن ليتحقق لولا تلاحم الجيش والشعب، ووقوف الشعب المصري، ببسالة وراء الجيش المصري لتحقيق النصر ومساندته حتى استعادة سيناء مرة أخرى.

وأضاف صالح، في تصريحات له، اليوم، بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر، إنه النصر الأبرز والأعظم في تاريخ العسكرية المصرية والذي فتح أبواب السلام في المنطقة، ورفعت مصر من خلاله رأسها في العالم أجمع، بعدما أثبت جيشها الباسل إنه قادر على تحقيق المعجزة والنصر رغم العوائق والصعاب المستحيلة.

وأشار رئيس طاقة والنواب، إلى أن الجيش المصري، وكما قدم معجزة في الحرب، فإنه يقدم معجزة في السلم، وذلك بالعمل على خوض معركة الإرهاب وهى واحدة من المعارك الممتدة طوال سنوات، لدحر المجرمين والمتطرفين الذين يريدون هز استقرار الوطن وإثارة الاضطرابات على أرضه. وفي نفس الوقت خوض معركة التنمية وإقامة المشاريع المختلفة تحت قيادة واعية وقوية، ذات رؤية شاملة للإصلاح، متمثلة في الرئيس السيسي.

ووجه النائب التحية قائلا: فتحية لقيادة مصر العظيمة في شهر أكتوبر شهر الانتصارات والآمال، وتحية لجيش مصر القوي القادر على تحقيق النصر في كل زمان ومكان.

وكان قد هنأ عدد من أعضاء مجلس النواب المصريين والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من جانبه هنأ النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم، موضحا : إنها مناسبة عظيمة يتذكر فيها ملايين المصريين، كيف دافع جيشنا الباسل عن أراضينا واستطاع استرداد سيناء بعد 6 سنوات من الاحتلال الغاشم لأراضيها.