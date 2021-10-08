شعور بالقلق والإرهاق ليلًُا.. كل ما تريد معرفته عن مرض «احتقان الصدر»

يمكن أن يسبب احتقان الصدر ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس، ما يجعل الشخص يشعر بالقلق والإرهاق والأرق خلال الليل، وفي كثير من الأحيان يكون مصحوبًا بسعال، وهي علامة منبهة على أن جسمك يحاول يائسًا التخلص من المخاط الزائد من الشعب الهوائية.

وعادة ما يحدث احتقان الصدر؛ بسبب نزلات البرد والأنفلونزا، وهناك حالات يمكن إلقاء اللوم فيها مثل الحساسية، التهاب الشعب الهوائية المزمن، انتفاخ الرئة والتليف الكيسي، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.

وأشار الأطباء، إلى أنه إذا كان احتقان الصدر مصحوبًا بالعديد من الأعراض غير العادية أو لا يبدو أنه يتحسن بعد يومين، فمن الجيد أن يتم فحصك من قبل الطبيب دون تأخير.

وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لتقليل احتقان الصدر إلى الحد الأدنى. فيما يلي بعض منها.

شرب الكثير من الماء:

يحدث احتقان الصدر بسبب وجود الكثير من المخاط السميك في الشعب الهوائية، ولهذا السبب يمكن أن يضع رقيق المخاط حداً للمشكلة.

وبصرف النظر عن الماء، يمكنك أيضًا تناول سوائل أخرى لتسريع عملية التخلص من المخاط السميك، حيث يمكنك تناول الكثير شاي الأعشاب وخاصة تلك التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة.

الماء الساخن مع العسل أو الليمون:

يمكنك بسهولة تحضير كوب من المشروب المضاد لاحتقان الصدر مع كوب من الماء الساخن وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج أو العسل النقي.

من ناحية أخرى، يتمتع العسل بخصائص مهدئة تجعله فعالًا للغاية في مكافحة احتقان الصدر والعديد من الأعراض الأخرى المرتبطة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، فمن الأفضل تناول كوب من الماء الساخن مع ملعقة صغيرة من العسل الصافي في وقت النوم من أجل الحصول على نوم هانئ ليلاً.

تنفس في الهواء المرطب:

يمكنك ترقيق المخاط عن طريق إدخال الماء إليه مباشرة، ويمكن الحصول على ذلك عن طريق استنشاق الهواء المرطب.

كل ما عليك فعله هو وضع الماء المغلي في وعاء زجاجي، ووضع وجهك على بعد بضع بوصات فوقه، ووضع منشفة كبيرة فوق رأسك لمنع البخار من الهروب، ثم البدء في التنفس ببطء وعمق.

استخدام الزيوت الأساسية:

عند الحديث عن الزيوت العطرية، من الجيد أن تحاول معالجة احتقان الصدر بالعلاج العطري، وهو شكل طبيعي بالكامل من العلاج القديم يستخدم منتجات عطرية مثل الزيوت الأساسية لتحقيق أو استعادة الصحة الجسدية والعقلية المثلى.