حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش مخدر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شهرته نونو ويروج الحشيش المخدر علي المتعاطين بدائرة قسم شرطة المعصرة محل إقامته.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام المدعو إيهاب.م.م وشهرته نونو، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته 24 طربة حشيش، وزنت 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالي 38 ألف جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.