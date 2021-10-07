آلاف المريدين يشاركون فى ملتقى الكسنزانية بالعراق (صور)

نظمت الطريقة الكسنزانية بالعراق، ملتقى دينيا كبيرا جمع عددا من قامات الفكر الصوفي الكسنزاني، وعددا من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي بمقر التكية الكسنزانية بمدينة الفلوجة العراقية، حيث جمع اللقاء عددا كبيرا من مريدي التصوف الإسلامي، وتحدث الملتقى والآمسية الدينية عن الدور الذي تقوم به الطريقة الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامي لنشر التصوف الإسلامي والتصدي للفكر المتطرف من خلال الأفكار التي تنتهجها الطريقة الكسنزانية.

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق

وشارك في اللقاء الشيخ عبدالكريم الكسنزان نجل شيخ الطريقة الكسنزانية الراحل، نيابة عن شيخ الطريقة الحالي الشيخ شمس الدين نهرو الكسنزان، حيث تم عمل حفل استقبال له وللوفد المرافق له، الذي ضم عددا من أفراد الأسرة الكسنزانية وكذلك عدد من علماء الطريقة حيث كان اللقاء ذات طابع خاص، ورحب فيه مريدي الكسنزانية بالعراق بالشيخ عبدالكريم الكسنزان، حيث أكدوا له محبتهم العميقة وإخلاصهم للطريقة وشيوخها الأجلاء الذين خدموا الإسلام خدمة جليلة على مر العصور.

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق

"عبدالكريم الكسنزان" ومريدي الكسنزانية بالعراق