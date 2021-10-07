الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل بدء العام الدراسى.. نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

نصائح لحماية الأطفال
نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا

ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد المقرر له السبت المقبل 9 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع انتشار الموجة الرابعة من وباء كورونا، وسط تخوفات أولياء الأمور من إصابة أبنائهم بالفيروس، لذلك تستعرض الدستور بعض النصائح لكيفية حماية الأطفال من عدوى كوفيد-19 في سياق السطور التالية، وفقا لما ذكره الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية.


الحماية من الإنفلونزا:

يصاب الأطفال المصابون بالإنفلونزا لمدة تصل إلى أكثر من عشرة أيام، لذلك يجب تطعيمهم سنويًا ضد الإنفلونزا بجرعتين في بداية فصل الخريف وفي بداية فصل الشتاء.

غسيل اليدين جيدا:

يجب تعليم الأطفال غسيل اليدين جيدا وبانتظام، بما في ذلك بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل وأثناء التنقل في الأماكن العامة.

تجنب مشاركة الأغراض مع الآخرين:

يجب تجنب مشاركة القبعات والشعر المستعار وشرائط الشعر وربطات العنق والأمشاط والفرش والأوشحة وغيرها من الملابس مع الأصدقاء في المدرسة لأن هذا يزيد من فرص الإصابة بالآفات.

لذلك لحمايتهم من العدوى يجب تعليمهم عدم مشاركة أشياء مثل أواني الأكل أو أكواب الشرب، وتعليمهم تغطية أفواههم عند السعال أو العطس ثم غسيل أيديهم.

التباعد الاجتماعي:

يجب التنبيه على الأطفال بتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل جيد والحفاظ على مسافة كافية لتقليل انتشار المرض.

ارتداء الكمامة:

ينبغي الحرص على ارتداء الكمامات القماشية، خاصة عند وجود صعوبة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يحدث عند ركوب الحافلات، أو الركوب مع الطلاب الآخرين في نفس السيارة، أو عند دخول مبنى المدرسة.

ارتداء الكمامة بشكل صحيح:

يجب تدريب الأطفال على ارتداء الكمامة القماشية ونزعها بشكل صحيح.

التنظيف والتعقيم:

يجب تنظيف وتطهير الأسطح التي تلمس بشكل متكرر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض، ويتضمن ذلك الأشياء التي تلمس بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه ولوحات المفاتيح والأجهزة اللوحية والهواتف.

استخدام المناديل الورقية:

يجب أن يكون طفلك على معرفة بأهمية استخدام المناديل الورقية أثناء السعال أو العطس لتجنب الرزاز.

خلع الملابس في الحمام:

يجب خلع ملابس الخاصة بالأطفال في الحمام بعيدًا عن غرف المنزل.

خلع الحذاء في الخارج:

يجب خلع الحذاء الخاص بالأطفال خارج المنزل وتطهيره من الأسفل.

تعقيم حقيبة المدرسة:

يجب على الأمهات يوميا تعقيم حقيبة المدرسة الخاصة بأطفالهن وتعريضها في الهواء لمدة 3 ساعات.

أدوات الدراسة فيروس كورونا دخول المدراس الاصابة

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وائل لطفي

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