محام يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مروان بابلو

بسبب تحريف ابتهال النقشبندي..

في مطلع شهر أكتوبر الجاري، سادت حالة من الغضب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب ما أحدثه مطرب الراب مروان بابلو، بسبب حفله الأخير بسبب تحريف ابتهال "النقشبندي" تسبب في منع "بابلو" من الغناء، وهذا الغضب دفع المحامي سمير صبري برفع قضية للنائب العام ضده بسبب هذا التحريف الذي أثار الجدل عبر السوشيال ميديا.

وقالت أميرة أبوالعز، المحامية، إن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييد بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

وتابعت أبوالعز المحامية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس"، مختتمة قولها: "برضو وإن تم الاعتذار يوقع عليه العقوبة إلى حين إثبات بشكل أساسي ورسمي إنه ليست له علاقة بالموضوع نهائيًا".



تفاصيل منع بابلو من الغناء بسبب تحريف ابتهال النقشبندي

وقال المنتج محمد الشاعر، المسئول عن الأعمال الفنية للمطرب مروان بابلو، إن الأخير لم يكن السبب في غناء أو تحريف ابتهال "مولاي" إلى "مروان إني ببابك" أثناء وقوفه على المسرح لبدء حفلته الغنائية الأولى بعد غياب دام لسنوات بعد اعتزاله.

وتابع الشاعر في تصريحات تليفزيونية قائلًا: "مطرب الراب الفلسطيني شب جديد في الحفل الأخير السبب في تغيير كلمات ابتهال النقشبندي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي إلى مروان إني ببابك"، مؤكدًا أن هذا الأمر الذي أثار أزمة كبيرة رغم اعتذار الرابر الفلسطيني، وتأكيده أن بابلو ليست له علاقة بالأمر.

وقال المنتج محمد الشاعر، إن فقرة مروان بابلو في الحفل الأخير، منفصلة تمامًا عن فقرة شب جديد، الذي صعد إلى المسرح وقدم فقرته قبل "بابلو"، ومن ثم كل فنان مسئول عن تصرفاته في الفقرة الخاصة به فقط.

وأضاف: "نحن نحترم قرارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن الخضة الحقيقية الهجوم الذي طال مروان بابلو من قِبل البعض عن طريق السوشيال ميديا، بالرغم من أن الموضوع برمته غير حقيقي، والفيديوهات موجودة ودليل على أن بابلو ليست له علاقة من قريب أو بعيد بما حدث من الأساس، وشب جديد وضح ذلك على حسابه بموقع انستجرام واعتذر عما بدر منه".

وتابع: "بدأنا نتواصل مع نقابة الموسيقيين، وهناك تفهم بأن الأزمة ليس لها علاقة بمروان بابلو، ولم يقل ذلك بعكس ما تم تداوله على السوشيال ميديا.