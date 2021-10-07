«المحامين»: مدونة السلوك تلزم بارتداء الزى الرسمى وحسن المظهر

أكد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، أنه يجب على المحامي الالتزام بالزي الرسمي وحسن المظهر أثناء تواجده بأي مقر من مقرات النقابة العامة أو النقابات الفرعية بما في ذلك الاستراحات النقابية داخل المحاكم، ولا يسري هذا الالتزام على النحو السابق حال تواجد المحامي في أحد الأندية الخاصة بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، وإن كان ملتزمًا بحسن المظهر وارتداء ما يناسب الغرض من وجوده بأحد الأندية المشار إليها.

كما أشارت إلى أنه يجب على المحامي احترام حقوق الآخرين من المخالطين له من زملائه وموظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية، فيحظر عليه على سبيل المثال التدخين في المقار النقابية على اختلاف أماكنها وتبعيتها ونوعها والتي يكون فيها التدخين ممنوعا.

ولفتت: يجب على المحامي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تأمر بها الدولة في الأماكن التي يتواجد بها سيان كانت عامة أو نقابية بامتثاله لما تأمر به الدولة حرصا على المصلحة والصحة العامة.

ويبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.

وتأتي المدونة، تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة التي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الإدارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.