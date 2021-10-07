الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يطلب توفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم

أنطونيو جويتريش
أنطونيو جويتريش

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40 بالمئة من سكان العالم على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.

وقال جوتيريش في تصريح صحفي نقلته وكالة "رويترز": "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعا التوزيع العادل".

وأضاف: "دون نهج منسق ومنصف لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت من أجل مصلحة الجميع لابد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من الطعيم".

ويضغط جوتيريش لدفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".

وقد أظهر إحصاء لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 236.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178 حالة.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أنطونيو جويتريش الامم المتحدة تطعيم سكان العالم فيروس كورونا مليارات الدولارات

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