مصرع عامل جراء انهيار بيارة صرف صحي بأسيوط

لقى شاب مصرعه إثر انهيار بيارة صرف صحي عليه أثناء العمل بقرية بني شقير بمنطقة السهريج بمنفلوط التابع لمحافظة أسيوط، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي منفلوط المركزى.

تلقى اللواء عمرو السويفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار بيارة صرف صحى أثناء الحفر بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بمنطقة السهريج ووفاة شخص أسفل الحفر.

على الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ البري، لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود الحفر ومصرع عامل أسفل الأنقاض يدعى "ممدوح.ن.ع"، 26 سنة مقيم بأسيوط عامل حفر لدى مقاول وتوفى على الفور إثر سقوط الحفر عليه.

تم انتشال الجثة من أسفل الحفر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمستشفى منفلوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.