الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علماء يكتشفون طرقًا جديدة لتشخيص مرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه

الزهايمر مرض العصر
الزهايمر مرض العصر

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مرض الزهايمر يمكن اكتشافه لدى الأشخاص الأصحاء قبل سنوات من ظهور الأعراض عليهم، وفقًا لدراسة جديدة.
وتابعت أن باحثي جامعة جلاسكو يقولون إن مجموعة من التغييرات الهيكلية في الدماغ والتدهور المعرفي يمكن أن تسلط الضوء على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
وأضافت أن العلماء درسوا ما يقرب من 32 ألف بريطاني معافى لديهم استعداد للإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف كان لديهم تغيرات طفيفة في جزء من الدماغ يسمى الحُصين وسجلوا درجات أقل في اختبارات التفكير والانتباه.
وقال الخبراء إن النتائج قد تؤدي إلى علاجات أو طرق جديدة للسيطرة على المرض في وقت مبكر، ما قد يؤدي إلى تغييرات في نمط الحياة ويبطئ تقدمه.
وأكدت الصحيفة أنه من غير المعروف سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض الزهايمر، ولكن التاريخ العائلي والتدخين وزيادة الوزن كلها عوامل خطر.
وأشارت العشرات من الدراسات التي أجريت على مدار العقد الماضي إلى أنه يمكن اكتشاف المرض قبل عقود من ملاحظة الأعراض لأول مرة.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الأصحاء ولكن المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر لديهم اختلافات طفيفة في بنية الدماغ والاختبارات المعرفية، مقارنة بأولئك غير المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.
وأكدت الصحيفة أن المرض يصبح أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويزداد مع تقدم العمر، ويصيب 14 شخصًا فوق 65 عامًا وواحدًا من كل ستة فوق 80 عامًا.
وتابعت أن أكثر من مليون بريطاني لديهم هذه الحالة ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.6 مليون بحلول عام 2040، ووفي الوقت نفسه، يعاني أكثر من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة من مرض الزهايمر، حيث من المتوقع أيضًا أن تتضاعف المعدلات في السنوات العشرين المقبلة.

الزهايمر اعراض علماء الخرف دراسة الولايات المتحدة بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

المحكمة الرياضية ترفض رسميًا طعن الزمالك على وقف القيد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

هيئة الدواء تحذر من شراء أدوية «السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

مؤمن المحمدي

مقارنات كليشنكان

حسين دعسة

بى بى سى.. وحرب 6 أكتوبر المجيدة

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى