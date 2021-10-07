الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادًا للأمطار.. بدء إغلاق شارع التسعين الجنوبى بالتجمع

شارع التسعين الجنوبي
شارع التسعين الجنوبي

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخميس، شارع التسعين الجنوبي، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية وكاميرات المراقبة تزامنا مع إغلاق الطريق.

جاء ذلك لتنفيذ أعمال رفع منسوب الطريق استعدادا لموسم الأمطار وذلك من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف ليل اليوم وإلى السادسة من صباح السبت المقبل.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي لمحور التسعين الجنوبي لتفادي مياه الأمطار المتوقعة.

ومن المقرر أن تتم أعمال الإغلاق في الوصلة من أسفل كوبري مشاة الشويفات وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبدالعزيز، للاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى ميدان الماونتن فيو؛ لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الاستبقاء على حركة الدخول يمينا باتجاه شارع الأمل.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية، بالنسبة للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب سيسلك يمينًا مدخل الشويفات فيسارا شارع إخناتون فيسارا محور 79، فيسارًا شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه محور التسعين الجنوبي.

يشار إلى أن الأعمال سيتم تنفيذها من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل اليوم الخميس وحتى السادسة من صباح السبت المقبل.

الادارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة شارع التسعين الجنوبي الخدمات المرورية العلامات الإرشادية

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