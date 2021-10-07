الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفاو» ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية عالميا

الفاو
الفاو

أكدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية بفعل انكماش أوضاع العرض وارتفاع الطلب على المواد الأساسية على غرار القمح وزيت النخيل، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 130.0 نقطة في سبتمبر، أي بارتفاع نسبته 1.2% عن مستواه المسجّل في أغسطس وأعلى بنسبة 32.8% مّا كان عليه في سبتمبر 2020، ويتعقّب هذا المؤشر التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً في التجارة.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زيادة في سبتمبر بنسبة 2.0% عما كان عليه خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بحدود 4% وبنسبة وصلت إلى 41 % أعلى مما كانت عليه العام الماضي وذلك بفعل انكماش الكميات المتاحة للتصدير وارتفاع الطلب. 

وارتفعت بدورها الأسعار العالمية للأرزّ خلال سبتمبر في مقابل ارتفاع محدود لأسعار الذرة بلغ 0.3% أي ما يعادل في المتوسط زيادة نسبتها 38 % من سنة إلى أخرى في ظلّ تحسّن التوقعات العالمية الخاصة بالمحاصيل وبدء عمليات الحصاد في الولايات المتحدة الأمريكيّة وأوكرانيا، والتي عوّضت إلى حد كبير عن تأثيرات الاختلالات التي لحقت بالموانئ جراء الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال عبد الرازق عباس كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة: سيكون القمح من بين الحبوب الرئيسية محور التركيز خلال الأسابيع المقبلة بسبب الحاجة إلى اختبار الطلب في ظلّ الارتفاع السريع في الأسعار، وقد سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال شهر واحد - ونحو 60 % مقارنة بشهر سبتمبر 2020 - فيما بلغت الأسعار الدولية لزيوت النخيل أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات والمخاوف إزاء النقص في اليد العاملة المهاجرة وتأثيرات ذلك على الإنتاج في ماليزيا. وارتفعت بدورها الأسعار العالمية لزيوت بذور اللفت بشكل ملحوظ فيما تراجعت أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5% عما كان عليه خلال أغسطس بعدما أدّى ارتفاع الطلب العالمي على الواردات والعوامل الموسمية في أوروبا وأوسيانيا إلى رفع الأسعار الدولية لجميع منتجات الألبان، لا سيما الزبدة.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر أعلى بنسبة 0.5% ما كان عليه خلال الشهر الفائت - وأعلى بنسبة 53.5% مقارنة بالعام الماضي - بفعل الأحوال المناخية غير الملائمة وارتفاع أسعار الإيثانول في البرازيل التي تعدّ أكبر مصدّر للسكر في العالم. وقد حدّ تباطؤ الطلب العالمي على الواردات وتوقعات الإنتاج الجيدة في الهند وتايلند من الضغط لرفع الأسعار.

“الفاو” ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية عالميا بفعل انكماش العرض وزيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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