الخميس 07 أكتوبر 2021
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منوعات

علماء يكتشفون السر وراء الأمراض العصبية.. هل الخلايا النجمية السبب؟

السر وراء الامراض
السر وراء الامراض العصبية

يعتقد العلماء أنهم وجدوا السر وراء جميع الأمراض العصبية تقريبًا، في اكتشاف قد يمنح الأمل للملايين، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكرت الصحيفة، أن الخرف ومرض باركنسون والعديد من اضطرابات الدماغ الأخرى تحدث بسبب موت الخلايا الرئيسية التي تسمى الخلايا العصبية بمرور الوقت.
ووجد الباحثون الآن أن خلايا الدماغ الأخرى - المعروفة باسم الخلايا النجمية- تلعب "دورًا حاسمًا" في موتهم.
وأكدت الصحيفة، أنه عادة ما تساعد الخلايا على شكل نجمة في إزالة الجزيئات السامة التي تتراكم في الدماغ بشكل طبيعي أو بعد صدمة الرأس، ويفترض أن تغذي الخلايا العصبية، لكن الاختبارات المعملية على الفئران تظهر أن الخلايا النجمية تطلق أيضًا أحماض دهنية سامة لقتل الخلايا العصبية التالفة، ما يؤكد شكوك العديد من أطباء الأعصاب منذ سنوات.
وقال كبير الباحثين البروفيسور شين ليدلو من جامعة نيويورك: "تظهر نتائجنا أن الأحماض الدهنية السامة التي تنتجها الخلايا النجمية تلعب دورًا مهمًا في موت خلايا الدماغ".
وأضاف أن النتائج توفر هدفًا جديدًا واعدًا لعلاج، وربما حتى الوقاية، من العديد من الأمراض العصبية التنكسية.
وأوضحت الصحيفة أن الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة والعالم المتقدم، ويلقى اللوم على العادات الحديثة وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، فهو يقتل ما يزيد قليلاً عن ٦٦ الف بريطاني كل عام - أي ما يعادل واحدًا كل 10 دقائق.
يتسابق أطباء الأعصاب لتطوير العلاجات ولكنهم ما زالوا لا يفهمون تمامًا بعض الجوانب الرئيسية للمرض، مثلما الذي يسبب المرض في بعض الحالات.
وأوضحت الصحيفة أنه من المعروف أن الخلايا النجمية - التي تأخذ شكل نجمة - تحافظ على تغذية الخلايا العصبية في الدماغ وصحتها وتنظيم تدفق الدم، لكن علماء جامعة نيويورك يقولون إنهم مسئولون أيضًا عن قتل الخلايا العصبية المتحللة.

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