البيت الأبيض: اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت 11 عاما في نوفمبر

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه سيبدأ في تطعيم الأطفال تحت سن 11 عاماً ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر للأطفال قبل نهاية نوفمبر.

وفي سياق متصل؛ كانت قد طالبت شركتا فايزر وبيونتك صباح اليوم الخميس، السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

فيما ذكر البيت الأبيض إنها خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخص في الولايات المتحدة، وملايين الأطفال عالميا.

وقالت الشركات إنها كانت تقدم بيانات تدعم التغيير إلى إدارة الغذاء والدواء، وقد وعدت الوكالة بالتحرك بسرعة بشأن الطلب وحددت مبدئيًا اجتماعًا في 26 أكتوبر الأول للنظر في الأمر.

وينتظر الآباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة قرار المنظمين، والذي قد يؤثر على الحياة الأسرية وتشغيل المدارس.

ولا يعتمد التصريح على قوة بيانات التجارب السريرية فحسب، بل على ما إذا كان بإمكانهم أن يثبتوا للمنظمين أنهم قادرون على تصنيع تركيبة جديدة للأطفال بشكل صحيح.

في الشهر الماضي، أصدرت شركة فايزر بيانات جديدة أظهرت أن نظام جرعتين من 10 ميكروجرام - ثلث الجرعة المستخدمة للمراهقين والبالغين - آمن ويولد استجابة مناعية "قوية" في تجربة سريرية للأطفال الصغار. وقالت إن الحقن كانت جيدة التحمل وأنتجت استجابة مناعية وآثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16و25 عامًا.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للمراهقين والبالغين التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قد يعني طلب الشركة يوم الخميس أن الجرعات لن تكون متاحة حتى شهر نوفمبر تقريبًا إذا كانت إدارة الغذاء والدواء تقضي وقتًا طويلاً في مراجعة البيانات لتلك الفئة العمرية كما فعلت مع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.