محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بميدان الإسعاف

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بأكبر ميادين شبين الكوم (ميدان الإسعاف) بطريق شبين الكوم – طملاي، وذلك بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوي ومهم وإضفاء مظهر حضاري للعاصمة، حيث جارٍ حاليًا زراعة أشجار النخيل والزينة، وكذا صب الطبقة الخرسانية لسلالم الميدان، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى، ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع، وشدد المحافظ بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المحدد، موجهًا رئيس حي غرب بتشكيل لجنة للإشراف على الميدان عقب الانتهاء من أعمال التطوير ضمانًا للحفاظ عليه.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة إمتداد شارع صبري أبوعلم أمام مصنع الغزل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الطريق والانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطي وتطويرها، موجهًا رئيس حي غرب برفع الأتربة ونواتج الهدم المتواجدة على أحد جانبي الشارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء منطقة لانتظار السيارات (الباركينج) وجارٍ أعمال التطوير بها، لافتًا إلى أنه منذ قدمه كان هناك شكاوي عديدة من المواطنين لوجود ترعة بهذه المنطقة، ووافق على الفور باتخاذ قرار تكسية الترعة وتطوير المنطقة وذلك في إطار خطة التطوير التي تشملها المحافظة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك علي جانبي الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة، موجهًا رئيس حي غرب بعمل مطبات مضيئة لتهدئة سرعة السيارات بالشارع والحفاظ علي أرواح المواطنين.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على أخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.