«عزيزة» تطلق أغنية «من حديد» بإيقاعات موسيقى الديسكو ولمسات عربية

أطلقت المغنية اللبنانية عزيزة أغنيتها المنفردة الجديدة "من حديد" من ألبوم "ديسكو دراما"، وتقدم من خلالها ارؤيتها الفنية الخاصة، حيث تمزج بين موسيقى الديسكو والكلمات العربية.

وتستوحي الفنانة اللبنانية أغنيتها المنفردة من أغنية بانج بانج التي كتبها سوني بونو، حيث تقدم من خلالها تجربة تجمع بين موسيقى الديسكو والتأثيرات العربية لتقدم لعشاق الرقص عملاً فنياً ينبض بإيقاعات جميلة.

وتعليقاً على إطلاق الأغنية، قالت عزيزة: "تحمل الأغنية رسالة فنية عميقة، إلى جانب إيقاعات الديسكو التي تميزها والطابع الذي تتركه لمسات الترتر والكرات البرّاقة التي تظهر في الفيديو، ويدور مفهوم الأغنية حول إيصال صوت المرأة أو أي شخص في العالم يعيش حياته وسط مخاوف متعددة ويتعرض لمختلف أنواع الإساءات. كما تركز الأغنية على أهمية استعادة الأشخاص لقوتهم، ورفض جميع أشكال الإساءة التي لا تزال تواجه العديد من النساء، وتدعو إلى النهوض من جديد والتغلب على هذه المخاوف عبر اكتشاف ما بداخلنا من قوة وعزيمة".

وتظهر عزيزة في فيديو أغنية "من حديد" وهي ترتدي ذراع معدني يرمز إلى معنى القوة الداخلية، في حين تعبر أنغام الديسكو بطريقة مثالية عن رسالة عزيزة، التي تحمل في طياتها حنيناً لأيام الماضي وأملاً بالمستقبل.

وتُعدّ "من حديد" أولى أغنيات الألبوم الثاني الذي يحمل عنوان "ديسكو دراما"، والذي تسعى المغنية الشابة من خلاله إلى اصطحاب المستمعين في رحلة موسيقية تسلط الضوء على روعة الأيام الذهبية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

كما يأتي طرح الألبوم الجديد بعد فترة عصيبة مرّت بها عزيزة خلال أزمة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت، وحنينها إلى فترة زمنية جميلة.

وأضافت عزيزة: "قررت إطلاق هذا الألبوم بعد فترة طويلة من التزام الصمت، بينما يعبّر العالم من حولي عن مشاعره وغضبه".

يصحب "ديسكو دراما" عشاق الموسيقى في رحلة عبر الزمن إلى فترة جميلة من أيام الثمانينيات، حيث تنبض الأمسيات بالإيقاعات الموسيقية المذهلة في استديو 54، كما يعبر عن الأحداث الدرامية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

لمحة حول المغنية عزيزة:

عزيزة هي مغنية ومؤلفة لبنانية تجمع في أغانيها بين الطرب العربي الأصيل وموسيقى البوب.

قدمت عزيزة العديد من العروض المميزة في أنحاء العالم، مثل المكسيك وإيطاليا وباريس ولندن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما تعاونت مع موقع أنغامي لإطلاق أغنية كأس العالم لعام 2018 بعنوان "عالمنا واحد" والتي تعني في اللغة الإنجليزية "Our World is One".

وتقول عزيزة: "أستمد القوة لتقديم عروض الأداء من الجمهور المُحب، الذي أبذل ما بوسعي لأقدم له أفضل ما لدي، وهذا ما يجعل كل عرض أقدمه فريد ومميز بالنسبة لي".