السبت.. نظر تجديد حبس فتاة «التيك توك» موكا حجازى

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة تجديد حبس فتاة «تيك توك» موكا حجازى والمصور "معاذ.م"، في اتهامهما بنشر الفسق والتحريض على الفجور ونشر فيديوهات مخلة بالآداب، إلى السبت المقبل، إداريًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن مصور موكا حجازي اشترك مع متهم آخر على مساعدة الفتاة لزيادة عدد المتابعين لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لتلك الصفحات ونشر الفيديوهات المنشورة.

وقدم مصور فتاة "تيك توك" موكا حجازي، تسجيلًا صوتيًا لمحاولة إبعاد شبهة تورطه في جريمة الاشتراك في تصوير ونشر محتوى جنسي قال خلاله: "يا بنتي لو مش خايفة من الناس خافي من ربنا، إنتي هتكسبي فلوس بس هتتحبسي.. بطلي غباء وهبل يعني افهمي أنا مش كسبان من وراكي حاجة أنا مختش من وراكي جنيه لحد دلوقتي زودتلك الصفحات ومختش من وراكي حاجة، لو هتكملي وتفضلي شغالة في اللي إنتي فيه أنا هسحب صفحاتك وهاخد الأكونتات بتاعتك كلها لو هتكملي أكونتاتك كلها تلزمني".

وكانت قد أدلت فتاة "التيك توك" موكا حجازي باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها عن طريق الأجهزة الأمنية، عن رغبتها في الثراء السريع من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياة التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها "تيك توك" و"إنستجرام" و"يويتوب"، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.