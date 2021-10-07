الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. نظر تجديد حبس فتاة «التيك توك» موكا حجازى

موكا حجازي
موكا حجازي

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة تجديد حبس فتاة «تيك توك» موكا حجازى والمصور "معاذ.م"، في اتهامهما بنشر الفسق والتحريض على الفجور ونشر فيديوهات مخلة بالآداب، إلى السبت المقبل، إداريًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن مصور موكا حجازي اشترك مع متهم آخر على مساعدة الفتاة لزيادة عدد المتابعين لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لتلك الصفحات ونشر الفيديوهات المنشورة.

وقدم مصور فتاة "تيك توك" موكا حجازي، تسجيلًا صوتيًا لمحاولة إبعاد شبهة تورطه في جريمة الاشتراك في تصوير ونشر محتوى جنسي قال خلاله: "يا بنتي لو مش خايفة من الناس خافي من ربنا، إنتي هتكسبي فلوس بس هتتحبسي.. بطلي غباء وهبل يعني افهمي أنا مش كسبان من وراكي حاجة أنا مختش من وراكي جنيه لحد دلوقتي زودتلك الصفحات ومختش من وراكي حاجة، لو هتكملي وتفضلي شغالة في اللي إنتي فيه أنا هسحب صفحاتك وهاخد الأكونتات بتاعتك كلها لو هتكملي أكونتاتك كلها تلزمني".

وكانت قد أدلت فتاة "التيك توك" موكا حجازي باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها عن طريق الأجهزة الأمنية، عن رغبتها في الثراء السريع من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياة التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها "تيك توك" و"إنستجرام" و"يويتوب"، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

محاكمة فتاة تيك توك موكا حجازي نشر الفسق الفجور فتاة تيك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى