الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ليبيا: تسجيل 915 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس، تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل و19 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 351 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 10 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 344 ألفًا و847 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و571 حالات نشطة، ووفاة 4739 شخصًا.

الاستجابة المناعية الناتجة من رقعة اللقاح

ويذكر ان ابتكر علماء في جامعتي ستانفورد ونورث كارولينا بأمريكا، رقعة لقاح مطبوعة ثلاثية الأبعاد توفر حماية أكبر من اللقاح النموذجي، حيث أن وضعها مباشرة على الجلد المليء بالخلايا المناعية التي يستهدفها اللقاح، يحقق فائدة أكبر.

وخلال الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من دورية "بروسيدنج أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، وتضمنت نتائج التجارب التي أجريت على حيوانات التجارب، وجد الفريق البحثي أن الاستجابة المناعية الناتجة من رقعة اللقاح أكبر بـ10 مرات من اللقاح الذي تم إدخاله في عضلة الذراع بضربة إبرة.

وتعتبر الإبر المجهرية ثلاثية الأبعاد المصطفة على رقعة بوليمر، وبالكاد طويلة بما يكفي للوصول إلى الجلد لإيصال اللقاح، بمثابة اختراق، حيث يتم تقديم لقاحات غير مؤلمة وأقل تغلغلًا من حقنة بإبرة ويمكن إعطاؤها ذاتيًا.

وتظهر نتائج الدراسة، أن رقعة اللقاح ولّدت استجابة كبيرة للخلايا التائية والأجسام المضادة الخاصة بالمستضد، والتي كانت 50 مرة أكبر من الحقن تحت الجلد، الذي يتم إعطاؤه تحت الجلد، ويمكن أن تؤدي هذه الاستجابة المناعية المتزايدة إلى استخدام جرعة أصغر لتوليد استجابة مناعية مماثلة للقاح عن طريق الحقن.

وبينما تمت دراسة رقعة الإبر المجهرية لعقود من الزمن، فإن عمل جامعتي كارولينا وستانفورد يتغلب على بعض التحديات السابقة، فمن خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن تخصيص الإبر الدقيقة بسهولة لتطوير بقع لقاحات مختلفة ضد الأنفلونزا والحصبة والتهاب الكبد أو لقاحات (كوفيد -19).

ليبيا فيروس كورونا طرابلس اللقاح لمكافحة الأمراض 915 إصابة

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