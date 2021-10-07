لأول مرة.. جراحة استئصال ورم دموي من الأذن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة استئصال ورم دموي من الأذن، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، وذلك لأول مرة داخل مستشفي السلام، إحدى المستشفيات التسع التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المريضة التي تبلغ من العمر ٣٦ عاما، كانت تعاني من طنين نابض وضعف في السمع؛ وبتوقيع الكشف الطبي على المريضة تبين أنها تعاني من وجود ورم دموي خلف الطبلة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على عظام الأذن تبين انتشار الورم الدموي في الأذن الوسطي وعظام النتوء الحلمي خلف الأذن .

وأضاف بيان هيئة الرعاية الصحية اليوم، أنه تم إجراء جراحة ناجحة لاستئصال الورم الدموي من الأذن على يد الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة الأنف والأمن والحنجرة، بمستشفى السلام بورسعيد، عن طريق الميكروسكوب الجراحي للأذن برئاسة الدكتور أنور عبدالعاطي "مدرس واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة"، الدكتور بسادة شحاتة "أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة"، الدكتور محمد فايز "أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة"، الدكتور بولا عماد "أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة"، والدكتور محمد ناصف "استشاري التخدير"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز.

وكانت قد كرّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات عزل مصابي كورونا بمحافظة بورسعيد، والتي تتضمن مستشفيي المبرة بورسعيد، والحياة بورفؤاد، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع اليوم العالمي للصيادلة،و الذي تم الاحتفال به عالميًا لعام 2021 تحت شعار (الصيدلي مؤتمن على صحتك).