الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«6 ساعات».. أسيوط تحتفل بالذكر الـ48 لانتصار أكتوبر المجيد

احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية كبري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "6 ساعات"، بقصر ثقافة أسيوط
جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء عمر السويفي مدير الأمن، والكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وضياء مكاوى مدير عام قصر ثقافة أسيوط والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الارثوذوكس، ومحمد بشير رئيس حي غرب وصفاء عمران مدير قصر ثقافة أسيوط.

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بدأت الاحتفالية بعرض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو قصر ثقافة أسيوط، ثم افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم تفقد ورش الخزف والرسم للأطفال ثم افتتاح معرض "دار المعارف" للكتاب، والذى يضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء.

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وعقب ذلك حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي والتي بدأت بالسلام الوطني بترديد جميع الحضور النشيد الوطني للبلاد ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الراحل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، ثم تقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبدالرحمن ثم عرض لبعض الفقرات لذوى الهمم منهم فقرة فرقة النور للمكفوفين بقصر ثقافة أسيوط، ثم فقرة شعرية للشاعر أحمد عبد الباسط وياسمين الخطيب، ثم قصيدة شعرية للشاعر والأديب المدثر الخياط بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات اكتوبر 1973، وفيلم الشفرة من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

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واستكملت فقرات الحفل بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، ثم تقديم بعض الهدايا التذكارية وسلسلة من إصدارات دار المعارف.

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وقال المحافظ إن احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتبر تخليداً لذكرى انتصار العزة والكرامة مشيرًا إلى إنه تم تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء وعرض الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة وبجميع قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب.

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 وأكد على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد والبطولات التي تحققت في حرب السادس من أكتوبر 1973، والتي أثبتت قدرة وتفوق القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية.

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 ووجه تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، داعيًا جموع الشعب المصرى بالوقوف صفاً واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة
اسيوط محافظة القوات المسلحة رئيس مجلس إدارة محافظ أسيوط مجلس النواب وزير الدفاع وزارة الشباب للفنون الشعبية قصور الثقافة افتتاح معرض شاشات عرض الشئون المعنوية ذكرى انتصارات أكتوبر الهيئة العامة لقصور الثقافة

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