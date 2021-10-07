ياسمين رئيس تناقش الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي في «60 دقيقة»

بحثت ياسمين (ياسمين رئيس) في الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل 60 دقيقة والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد "vip" عن حقيقة زوجها، بعدما انتحرت سارة (فاطمة البنوي) في عيادته، وتمكنت ياسمين من التواصل مع كل من رفضن العودة على عيادة زوجها أدهم (محمود نصر) بعد الحادثة، لتكتشف أن سارة لم تكن ضحيته الأولى، بل أنه تحرّش من قبل بمراهقة في سن الثانوية واستغلها جنسيًا، وكرر تصرفه مع سيدة متزوجة من رجلٍ مهم، مستغلًا عدم قدرتهم على مقاضاته والاعتراف بما حدث، لتقرر ياسمين أخذ طفلها والهروب من المنزل.

وقبل خروج ياسمين من المنزل واجهها أدهم، لتخبره بأنها علمت بكل شيء وتواصلت مع ضحاياه، لتتركه وتلجأ إلى صديقتها المحامية مريم (شيرين رضا)، وتدشن قضيتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتخبرهم بعنف زوجها الجنسي وعدم قدرته على التحكم في نفسه رغم إخبارها له أكثر من مرة بأنها تتوجع بسببه، ولكن حصدت ياسمين مزيدًا من ردود الأفعال السلبية والهجوم على منصات التواصل الاجتماعي، ولم تقف والدتها بجوارها، وفي النهاية رفع أدهم عليها قضية تشهير، وسبقها في أخذ طفلها بمنتصف اليوم الدراسي.

وفي الوقت نفسه، ذهب أدهم إلى ليلي (مها نصار) صديقة ياسمين السابقة، ومريضته الحالية، وتهجم عليها في منزلها واغتصبها رغمًا عنها، بينما لم تقوَ هي على مواجهته وردعه عنها، ولكنها أخبرت ياسمين بتفاصيل كل شيء في اليوم التالي، لتعرف ياسمين حقيقة زوجها، وتبدأ الحرب ضده.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي سنكتشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساًء بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.