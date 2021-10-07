جامعة بنها الثالث محليًا في تخصصي علوم الحاسب والهندسة

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن تصنيف الـ"تايمز البريطاني" لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2022، واحتلت الجامعة المركز الثالث في تخصصي علوم الحاسب والهندسة في الموضوعات التي تم الإعلان عنها على مستوى الجامعات المصرية.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية وقطاع علوم الحاسب من قطاعات الجامعة المختلفة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه فى الترتيب العالمي جاءت جامعة بنها ضمن الفئة 301 - 400 في مجال علوم الحاسب ضمن 891 جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الثالث مع جامعة القاهرة والمنصورة من ضمن 10 جامعة مصرية، كما جاءت ضمن الفئة 501 - 600 في مجال الهندسة ضمن 1188 جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالمركز الثالث مع جامعة الأزهر وأسيوط والفيوم والمنصورة من ضمن 21 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف.

وأشار الجيزاوي، إلى أن تصنيف الـ"تايمز البريطاني" يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها ، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة “تومسون رويترز” لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم، موضحًا أنه تصنيف ما يقرب من 31 ألف جامعة ومؤسسة بحثية من 200 دولة من دول العالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.