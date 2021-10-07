الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جفاف الفم أثناء الحمل.. الأسباب والأعراض ونصائح للحصول على الراحة

جفاف الفم اثناءالحمل
جفاف الفم اثناءالحمل

جفاف الفم شائع أثناء الحمل، وفي أغلب الأحيان يمكن أن يكون نتيجة لتقلب الهرمونات، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب سكري الحمل أيضًا في جفاف الفم، ووفقا لموقع "bonobology" نرصد أسباب جفاف الفم أثناء الحمل وأعراضه وطرق التعامل معه.

الأعراض المصاحبة لجفاف الفم:

  - لسان أبيض جاف وشاحب.

 - تقرحات الفم.

 - التهاب الحلق.

  - شعور لزج داخل الفم.

 - رائحة الفم الكريهة.

 - تشقق الشفتين.

 - حلق جاف.

 - العطش الشديد.

  - تغيير في حاسة التذوق. 

ما الذي يسبب جفاف الفم أثناء الحمل؟

الجفاف: لن ينتج عن تناول السوائل بكميات كافية ما يكفي من اللعاب، مما يجعل فمك جافًا، أثناء الحمل، تحتاجين إلى شراب المزيد من الماء لمنع الجفاف.

التقلب الهرموني: التغيرات في المستويات الهرمونية يمكن أن تقلل أيضًا من تدفق اللعاب.

زيادة حجم الدم: قد تؤدي زيادة حجم الدم وزيادة معدل الترشيح في الكلى إلى كثرة التبول مما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

فقر الدم: يمكن أن يكون جفاف الفم الشديد مع حرقان مؤشرًا على فقر الدم.

التقيؤ: يخلق بيئة حمضية داخل الفم ويسبب فقدان السوائل من الجسم، وإذا لم يكن اللعاب كافيًا لطرد السوائل الحمضية، فقد يجف الفم.

سكري الحمل: يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة بشكل غير طبيعي أثناء الحمل إلى جفاف الفم. 

نصائح قد تخفف جفاف الفم أثناء الحمل

 - تناول المزيد من السوائل للحفاظ على رطوبة الفم.

  - يساعد مص رقائق الثلج أيضًا في ترطيب لسانك.

 -حاول إبقاء فمك مغلقًا أثناء النوم، لأن التنفس من الفم يميل إلى جعله جافًا.

 - يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز الغدد اللعابية على إفراز اللعاب.

 - تجنب التدخين واستهلاك الكحوليات لأنها تؤدي إلى جفاف الفم.

 - الحفاظ على نظافة الفم عن طريق التنظيف بالفرشاة والخيط والشطف.

 - قلل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنها قد تجعلك تشعر بالعطش.

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