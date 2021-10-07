طلب إحاطة برلمانى لسرعة حل أزمة نقص أسرّة الرعاية المركزة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن نقص أسرّة الرعاية المركزة، ومعاناة المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية بعد ارتفاع قوائم الانتظار مرة أخرى.

وأوضح محسب، في طلبه، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة، تلك الحملة التى كان وما زال لها صدى كبير ونتائجها ملموسة لجميع المصريين بمختلف فئاتهم، كما تمت ترجمة هذا الاهتمام فى صورة أرقام بالموازنة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بترجمة هذه التوجيهات والاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة واقع ملموس على الأرض، ويكون ذلك من خلال العمل على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات، والعمل على التطوير المستمر، وحل أزمة عجز الأطباء، ومواجهة مشكلة نقص المستلزمات والأجهزة ببعض المستشفيات والتخصصات الطبية النادرة، على أن تكون هناك منظومة متخصصة لمتابعة الجهود التى تتم فى هذا الصدد على وجه التحديد، خاصة أن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر.

وشدد عضو النواب، على ضرورة العمل من خلال قاعدة بيانات شاملة، تضم كافة البيانات الخاصة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء عدد أسرّة الرعاية المركزة، وقوائم الانتظار والبنية التحتية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأماكن الشاغرة بها، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دورى، وذلك لن يتحقق سوى من خلال ميكنة المنظومة بشكل كامل للتيسير على المرضى وتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.