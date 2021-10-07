غينيا: الجيش يعين مسؤولا سابقا لدى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء

بعد وقوع انقلاب عسكري في غينيا، عيّن زعيم المتمردين، الجنرال مامادي دومبويا، مسؤولا سابقا في الأمم المتحدة، كرئيس جديد للوزراء.

وقد تم ليلة أمس الأربعاء الإعلان عن ترشيح محمد بيفوجي، عبر التلفزيون الحكومي.

ويشار إلى أن بيفوجي، هو خبير زراعي عمل لدى اثنتين على الأقل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهما "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (ايفاد)، و"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو).

وكان دومبويا قد أدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، يوم الجمعة الماضي، مع تأكيده على أنه لن يشارك هو أو غيره من أفراد الجيش في الانتخابات في المستقبل.

ويقول دومبويا إن المتمردين يرغبون في صياغة دستور جديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وإصلاح النظام الانتخابي، ومحاربة الفساد في البلاد وإطلاق انتخابات حرة وشفافة.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها العمل مع الشعب الغيني والمجتمع الدولي خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة غينيا على إعادة إرساء الحكم الدستوري.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، استمرار دعم واشنطن لشعب غينيا وتطلعاته نحو مستقبل ديمقراطي مزدهر وسلمي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم مساعي الشعب الغيني بتعزيز الصحة العامة، وذلك لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع الغينيين.

واختتم بلينكن بيانه قائلًا: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أهنئ شعب غينيا بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلالهم".