الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العراقي يحذر من خطورة خلايا «داعش» النائمة

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي النائمة لا تزال في العراق، مشيرًا إلى وجود حاجة لدعم دولي للقضاء على التنظيم.

وحذَّر الحلبوسي، في تصريحٍ مقتضب لقناة «العربية» الإخبارية اليوم الخميس، من وجود خلايا نائمة للتنظيم في العراق، مشددًا على أن القوات الأمنية المسلحة بحاجة إلى مساندة دولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

هجمات متفرقة

وتشن فلول «داعش» بين الحين والآخر، هجمات متفرقة في عدد من المناطق، لا سيما الهجمات التي استهدفت أبراج الطاقة ما أدى إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي داخل البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي،  أن عصابات التنظيم غير قادرة على احتلال أي أرضٍ في العراق، مشيرًا إلى أنه لم يلحظ أي مؤشر على عودة هذه العصابات.

لقاء «أبو الغيط»

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان العراقي، اليوم، بعد شهر من اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حيث أعرب الأمين العام، خلال اللقاء، عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به الحلبوسي، بهدف تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، فضلاً عن دوره في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

كما أعرب الأمين العام، عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصيًا خلال اللقاءات عالية المستوى التي عقدها في بغداد خلال اليومين الماضيين من حرصٍ شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجًا بنَّاء في لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء. 

ورحب أبو الغيط، بالنشاط الذي يشهده العراق، لافتًا إلى استضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية أغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عُقِدَ في سبتمبر الماضي بالعاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية رئيس الوزاراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي شهد مشاركة فعَّالة من قِبَل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور مهمة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

بغداد البرلمان العراقي خلايا داعش رئيس البرلمان العراقي العراق الحلبوسي

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