الاتصالات تطلق «هاكاثون معًا عن بُعد» 11 نوفمبر المقبل

ينطلق "هاكاثون معًا عن بُعد" في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

ويتضمن الهاكاثون فعاليتين: ملتقى يشمل حلقات نقاش ملهمة وحوارات مفتوحة مع الجمهور بهدف تعزيز الوعي والوصول لمختلف فئات المجتمع، ومسابقة لتحفيز الابتكار التكنولوجي، يشارك فيها عناصر وفرق مؤهلة لتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتدفع نحو تحقيق أهدافها.



وسيشارك في الهاكاثون نخبة من رواد الصناعة وقادة الفكر ورواد الأعمال والمحترفين والأكاديميين وطلبة الجامعة، ويهدف إلى تطوير أفكار حول التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة بجانب تكنولوجيا الجيل الخامس بهدف تحفيز الابتكار في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وسيسهم الهاكاثون في تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة ودفع النمو الاقتصادي من خلال العمل على تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، في خمسة محاور رئيسية هي: جودة الحياة (الرعاية الصحية والرفاهية)، وجودة الحياة (منظومة تعليمية من الطراز الأول)، وبيئة متكاملة ومستدامة، والتنقل للجميع، واقتصاد متنوع وتنافسي.

وسيمكّن الهاكاثون المشاركين من تسخير الإمكانات التكنولوجية الحديثة للمساهمة في رفع مستوى المعيشة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومجدية تهدف إلى زيادة إتاحة الرعاية الصحية والتعليم على أوسع نطاق.

وأما البُعد الاقتصادي للهاكاثون فسيركز على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، حيث يتمحور حول التحول الرقمي وزيادة وتيرة التوظيف وتعزيز ريادة الأعمال والمرونة والتنافسية، فضلًا عن تحقيق الشمول المالي في مصر.

وسيسهم الهاكاثون أيضًا في اكتشاف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتجارب الافتراضية لضمان تحقيق الشمول الرقمي، فضلًا عن اكتشاف فرصًا مستدامة وشاملة وقابلة للتطوير في مجال التنقل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وسيتم اختيار فريق واحد من كل مجال للفوز بالمسابقة، وستحصل الأفرقة الفائزة على الدعم اللازم لتطوير حلولها، في حين سيحصل أفضل فريق على جائزة كبرى تتمثل في زيارة المقر الرئيسي لشركة "إريكسون" بالسويد لاستعراض حلهم المبتكر والتفاعل مع مجتمع رواد الأعمال.