لبنان: قريبا حل أزمة نقص أدوية السرطان فى السوق

أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فيراس الأبيض عن انفراجه قريبة لحل مشكلة عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان.



وأكد الأبيض، في تصريحات صحفية، أن عدم توفر هذه الأدوية ناتج عن أسباب متعددة، أهمها عدم وجود ما يكفي من أموال بالدعم لاستيراد الكميات المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم التوصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى انفراجه بعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية.



وأوضح أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان المركزي إلى شركات الأدوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول إلى لبنان قريبًا.



وأضاف وزير الصحة اللبناني أن هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التأكد من منع تهريب أو تخزين الدواء والتأكد من وصوله إلى من هم بأمس الحاجة إليه.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه وقع على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أكد أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة الأوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالإصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزيف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسسات، وذلك بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي طويل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشئون الخارجية الألمانية نيلز أنين، والوفد المرافق له اليوم في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، والذي شهد استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما ألمانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، مشددًا على أن لبنان قادر رغم الصعوبات على النهوض من جديد.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرًا وتأمين المستلزمات الحياتية لها.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية وبشكل خاص إعادة إعمار ميناء بيروت.