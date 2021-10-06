شيخ الأزهر يستقبل وزير التسامح الإماراتى فى روما

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيأة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أي وقت مضى؛ نظرًا لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابي بينهم، وغلق الأبواب في وجه مروجي الكراهية وتجار التعصب.

وأكد أن اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة كافة القضايا المعاصرة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها؛ لهو نموذج عملي لحوار الأديان المثمر، مشيدًا بدور دولة الإمارات في دعم قيم التسامح والأخوة وهو ما تجلى في استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة التي تعد مصباحًا يضيء الطريق لكل محبي الخير والسلام.

من جانبه، أعرب وزير التسامح الإماراتي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو صمام أمان الأمة الإسلامية، وأن مواقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر معبرة تمامًا عن حقيقة الإسلام ووسطيته وسماحته، وأن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ ثقافة التسامح ودعم قيم التعايش والأخوة الإنسانية بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

يشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التقى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإيطالية روما.

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس الإيطالي بشيخ الأزهر في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدًا ترحيبه بهذا اللقاء المهم؛ نظرًا لما يقوم به شيخ الأزهر من أنشطة عالمية لتعزيز قيم السلام العالمي والأخوة بين أتباع الأديان، معربًا عن إعجابه بالعلاقة التي تربط شيخ الأزهر والبابا فرنسيس، وأنها تظهر المعدن الحقيقي للصداقة والأخوة بين علماء الدين وأتباع الرسالات، وتقدم القدوة ليحذو الجميع حذوهم.

وأضاف الرئيس الإيطالي أنه اطلع على رسالة البابا فرنسيس "كلنا أخوة" ولفت انتباهه ما كتبه البابا من أن شيخ الأزهر كان مصدر إلهامه لكتابة هذه الرسالة العالمية، مؤكدًا أن ظهور الإمام الطيب والبابا فرنسيس في أثناء توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي 2019 بعث السعادة في قلوب الملايين حول العالم، وأحيا الأمل في عالم يسوده الحب وروح الأخوة.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بلقاء الرئيس الإيطالي، مؤكدًا اهتمام الأزهر بالانفتاح على مختلف الثقافات، ونشر الوسطية من خلال مناهجه وعلمائه ومبعوثيه وخريجيه في ربوع العالم، كما أن الأزهر يستضيف ما يزيد على 30 ألف طالب وافد من أكثر من 100 دولة، وهو ما يمثل تطبيقًا عمليًّا للاندماج والتدريب على التعارف وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن الأزهر يحرص في مناهجه على التعريف بحقوق المرأة وغير المسلم في الإسلام، حتى يغلق الباب أمام أصحاب الفكر المتطرف الذين يصدرون صورة مزيفة عن الإسلام ويحاولون تطويع النصوص الدينية حسب أهوائهم المنحرفة.

وأكد فضيلته أن الأزهر لا يتوانى عن القيام بدوره ومسئولياته خاصة فيما يتعلق بنشر قيم السلام ومكافحة التطرف والكراهية، وأنَّ الأزهر أنشأ مرصدًا عالميًّا لمكافحة الإرهاب، ليقوم برصد أنشطة الجماعات المتطرفة بـ13 لغة وتفنيد شبهاتها وتقديم رسالته بشكل يناسب الشباب، كما أن برنامج تدريب الأئمة يحظى بقبول وترحيب دول عديدة من بينها دول أوروبية أوفدت أئمتها إلى الأزهر لتدريبهم على نشر الخطاب الديني المعتدل ودعم قيم الخير والإخاء والمودة.