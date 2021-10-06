الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

جوتيريش: إثيوبيا تشهد أزمة تتطلب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

انطونيو غوتيريش
انطونيو غوتيريش

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة"، مطالبا أديس أبابا بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق"، بعد أسبوع على طرد البلاد سبعة مسئولين أمميين.

وقال جوتيريش: "تواجه البلاد أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا" و"وهذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسئولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرًا مقلقًا للغاية".

وتابع: "بعد عملية الطرد غير المسبوقة هذه أدعو السلطات الإثيوبية للسماح لنا بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق ولتسهيل عملنا بما يقتضيه هذا الوضع من إلحاح".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إثيوبيا أديس أبابا المساعدات الإنسانية

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