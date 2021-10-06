الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجمهوريون يقترحون تسوية موقتة لتجنّب تخلف أمريكا عن سداد ديونها

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الأربعاء على الديموقراطيين تسوية موقتة للخروج من المأزق البرلماني وتجنّب الخطر الوشيك المتمثل بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وطرح ماكونيل خطة من شقّين "من أجل حماية الأمريكيين من أزمة على المدى القصير أثارها الديمقراطيون"، تسمح للديمقراطيين من جهة، بالمصادقة في أسرع وقت ممكن على سقف جديد للدين سيكون صالحاً حتى ديسمبر. 

وتعطي من جهة أخرى، الوقت المطلوب، بحسب قوله، لحزب الرئيس جو بايدن، للمصادقة بأصوات الديمقراطيين فقط على حلّ على المدى الطويل، من خلال مناورة برلمانية معقّدة.

في سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه يجب على الكونجرس أن يرفع سقف الدين العام "على الفور" لتفادي أزمة مالية.

ومتحدثة مع رؤساء تنفيذيين لبنوك والرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، حذرت يلين من أن الخزانة الأمريكية سيكون لديها "سيولة نقدية محدودة جدا" ستنفد سريعا بعد 18 أكتوبر.

وقالت إنه يجب على الكونجرس أن يعطي اهتماما فوريا للأزمة، مضيفة أنها “يجب حلها على الفور".

وقالت يلين إنه إذا لم يحدث هذا، فإن الولايات المتحدة ستواجه أزمة مالية وركودا على الأرجح.

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين  من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سوف ينعكس إلى ركود إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي بسرعة.

وقالت يلين في مقال افتتاحي نشر في صحيفة وول ستريت جورنال، "الكونجرس قام برفع أو تعليق سقف دين البلاد حوالي 80 مرة منذ عام 1960، والآن يتعين عليه أن يفعل ذلك مجددا".

وأضافت "إذا لم يحدث ذلك، في وقت ما من شهر أكتوبر، فمن المستحيل التنبؤ على وجه الدقة بموعد انخفاض الرصيد النقدي لوزارة الخزانة إلى مستوى غير كاف، ولن تتمكن الحكومة الفيدرالية من دفع فواتيرها"، محذرة من أن الفشل في رفع سقف الدين من شأنه أن يؤدي إلى "كارثة اقتصادية واسعة النطاق".

الجمهوريين مجلس الشيوخ الامريكي ميتش ماكونيل الديموقراطيين الولايات المتحدة

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وائل لطفى

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