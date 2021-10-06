التحالف العربى يعلن تدمير موقع لميليشيا الحوثى بمدينة الجوف فى اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير موقع لميليشيا الحوثي، في مدينة الجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرات.

كما أعلن عن "تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة العربية السعودية".

وكان التحالف العربي أعلن في بيان قبل قليل، تدمير 3 زوارق مفخخة جهزتها ميليشيا الحوثي لتنفيذ هجمات وشيكة، موضحا أن جهود التحالف أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

وذكر التحالف العربي أن قواته نفذت عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مشددا على أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

بالتزامن، ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، جهود تحالف دعم الشرعية في معركة الدفاع القومي المشترك ضد الأطماع التمددية ومساعي زعزعة أمن الملاحة البحرية الدولية وتهديد المصالح العالمية في المنطقة.

وقال المقدشي، خلال زيارة ميدانية له إلى مقاتلي الجيش في المنطقة العسكرية السابعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”: إن ميليشيا الحوثي أخطأت التقدير ووقعت في شرك غبائها وشر مخططاتها.

وأضاف أن المعركة المصيرية تقتضي من جميع اليمنيين توجيه بنادقهم نحو العدو الواحد واستنفار الجهود لتحرير الوطن من ميليشيا الحوثي التي تعبث بمقدرات اليمن وتاريخه وهويته ومعتقداته وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والنازحين وتسعى لتفخيخ الأجيال وتحويل صنعاء إلى عاصمة إيرانية رابعة، حسب ما ورد في موقع (سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية.