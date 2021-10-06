استهداف 1000 مدرسة للتوعية من الإدمان و50 مليون جنيه لمبادرة بر أمان.. أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في التقرير التالي:-

القباج: إنشاء نموذج مصغر لـ«التضامن» في سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن سمة هذا العصر هي الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، معلنة عن الوصول لمحطة جديدة من الشراكة بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر لتضاف إلى سلسلة الشراكات الممتدة بين الجهتين، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسس الصندوق ليصبح لدينا تمويلا محليا من موارد المصريين وبسواعدهم، وأن تحقيق التنمية المستقلة هو منتهى أملنا.



«علاج الإدمان»: نستهدف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد بالغربية.

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الأدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية داخل جامعة طنطا وإعداد معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية، لافتا إلى أنه سيتم أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الغربية باستهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد.

«التضامن»: 50 مليونا لتنفيذ «بر أمان».. وإطلاق المرحلة الرابعة نوفمبر المقبل

قالت ميرفت صابرين- مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنه تم توزيع مستلزمات صيد على 42 ألف صياد من صغار الصيادين والمسجلين على قواعد بيانات هيئة العامة للثروة السمكية والعاملين في 9 بحيرات وهي الريان وادكو ومريوط والمنزلة والبرلس والتمساح والمرة وناصر والبردويل بالإضافة إلى مناطق الصيد في المحافظات التي يمر بها نهر النيل



وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، بخالص التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، والتي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية استردت فيها الأرض ببسالة وشجاعة رجالها، وستظل محفورة في ذاكرة ووجدان التاريخ وشعبنا العظيم.