الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للزبادى فوائد مذهلة تخص الرجال

وجبات الزبادي
وجبات الزبادي

يُعد سرطان الأمعاء من السرطانات الأشهر بين الرجال، يحدث بسبب وجود تغييرات في نشاط الأمعاء والجهاز الهضمي، مثل الإمساك المزمن أو الإسهال المفرط، الأمر الذي يجب أن تضعه في الحسبان.

 

كشفت دراسة جديدة عن أن تناول حصتين فقط من الزبادي أسبوعيًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مما يعد من الأورام الشائعة بين سكان العالم.

 

وفقًا لما ذكره موقع "the sun" البريطاني تؤثر الوجبة الخفيفة على توازن البكتيريا في الأمعاء، كما تساعد  في الوقاية من المرض والذي يعد ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا في العالم.

 

ووجدت الأبحاث السابقة أن تناول الكثير من الزبادي  يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق تغيير بكتيريا الأمعاء من الضارة إلى الجيدة، الأمر الذي يساهم في منع تجمع الأورام والكتل السرطانية.

 

وكان العلماء يبحثون في النظم الغذائية وتطورات النمو لـ 32606 رجلاً و55743 امرأة، حيث خضعوا جميعًا للتنظير السفلي للأمعاء - وهو إجراء يسمح للطبيب بالنظر داخل القناة الهضمية بالكاميرا الطبية المتخصصة.

 

كان الرجال الذين تناولوا وجبتين أو أكثر من الزبادي أقل عرضة بنسبة 19 ٪ للإصابة بورم تقليدي من أولئك الذين لم يتناولوا أي شيء على الإطلاق من وجبات الزبادي.

 

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتمكن أي شخص من تحديد أن الزبادي كان وراء تحسين صحة الرجال، ومع ذلك  نظرًا لمقياس وطول الدراسة التي نظرت في عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة.

 

من جانبه قال مؤلف الدراسة الدكتور يين كاو، وهو كلية الطب بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة، قد يكون هناك رابط أقوى للأورام التي تنمو في القولون بدلاً من المستقيم بسبب انخفاض الحموضة في هذا الجزء من الأمعاء.

 

وأضاف الباحثون، أن للزبادي خصائص مضادة للالتهابات، من خلال تقليل  تسرب القناة الهضمية حيث ترتبط الأورام الخاصة بالأمعاء والأحماض بداخلها.

دراسة القولون الاورام ذا صن البريطانى سرطان الامعاء الزبادى

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وائل لطفي

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