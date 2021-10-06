الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» توصى بإعطاء أول لقاح ملاريا للأطفال

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أوصت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "هذه لحظة تاريخية، لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا".

أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان اليوم، أن "استخدام هذا اللقاح إضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل عام".

يعمل لقاح "آر تي أس، أس" "RTS,S" ضد طفيلي ينقله البعوض ويعد أكثر الطفيليات فتكًا في العالم والأكثر انتشارًا في إفريقيا.

ويعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لإفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260,000 طفل دون سن الخامسة كل عام، ولا سيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا "على مدى قرون، أرقت الملاريا إفريقيا جنوب الصحراء وتسببت في معاناة هائلة".

أضاف ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، "لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع".

منذ 2019، بدأت 3 بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء هي غانا وكينيا ومالاوي في استخدام اللقاح في مناطق مختارة، حيث يكون انتقال الملاريا معتدلًا إلى شديد.

بعد عامين من بدء أول اختبار على أرض الواقع لهذا اللقاح في العالم، أمكن إعطاء 2,3 مليون جرعة منه.

منظمة الصحة العالمية الملاريا أفريقيا جنوب الصحراء تيدروس أدهانوم

رئيس التحرير

وائل لطفى

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