دراسة تكشف: أول ديناصور مفترس كان بحجم الدجاجة ويأكل السحالي

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العلماء يعتقدون أن الجيل الأول من ديناصور تي ريكس المفترس كان بحجم الدجاجة.

وتابعت أنه تم تسمية "T-Pecks" التي تصطاد الحيوانات باسم Pendraig milnerae أي رئيس التنين، حيث كان الشياطين الصغار يركضون قبل 215 مليون سنة في جميع أنحاء المعمورة.

وأضافت أن هذه الديناصورات كانت واحدة من أوائل الفصيلة التي تضمنت لاحقًا أكلة لحوم عملاقة مرعبة، وتحمل تشابهًا مذهلاً مع شبيهها الأسطوري Tyrannosaurus Rex، الذي تطور بعد 150 مليون سنة.

وحدد الدكتور ستيفان سبيكمان، من متحف التاريخ الطبيعي بلندن حجم هذه الديناصورات.

وقال: "كان من الممكن أن يكون هذا حيوانًا صغيرًا مخيفًا - رشيقًا وسريع الحركة ومفترسًا في قمة زمانه، يمكننا أن نرى بوضوح أنه كان آكل لحوم وصياد نشط".

وتابع: "هذه الفصيلة لديها العديد من أوجه التشابه مع الحيوانات آكلة اللحوم العملاقة التي تطورت منها خلال العصر الجوراسي، ويقع في بداية تطور جميع الديناصورات الشهيرة التي تأكل اللحوم بما في ذلك T-Rex و Velociraptor و Spinosaurus".

وأضاف: "إذا صادفت واحدة من هؤلاء ، فمن المحتمل ألا تشكل تهديدًا كبيرًا. لكنك لا تريد أن تصادف مجموعة كاملة منهم ".

وأشار إلى أن النظام الغذائي الرئيسي لهذا المخلوق كان نوع من السحالي الشائعة التي تسمى تواتارا ، والتي لا تزال تعيش حتى اليوم في نيوزيلندا، مثل غيرهم من أكلة اللحوم الصغيرة ، ربما قاموا أيضًا بالصيد في مجموعات لإسقاط فريسة أكبر.

وأوضح أنه كان من الممكن أن يكون جسد الديناصور مثل دجاجة العصر الحديث، لكن كان طوله 3 أقدام بما في ذلك ذيله.

وأكدت الصحيفة أنه تم العثور على عظامها المتحجرة في مقلع في Pant-y-Ffynnon في كارمارثينشاير في الخمسينيات من القرن الماضي، تم وضع عظام الورك والفخذ وجزء من العمود الفقري من ثلاث عينات في درج متحف التاريخ الطبيعي.