«علاج الإدمان»: نستهدف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد بالغربية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الأدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية داخل جامعة طنطا وإعداد معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية، لافتا إلى أنه سيتم أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الغربية باستهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد.

وأشار صندوق علاج الإدمان إلى أنه تم تنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب بأساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والشباب باستهداف 150 مركز شباب ونادى اجتماعي ورياضي سنويا، كذلك توحيد 6 خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد المحافظة ودروس كنائسية من أجل التوعية بمخاطر الإدمان كذلك تنظيم ورش عمل للفتيات والسيدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل التوعية بأليات الاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق.‬

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وأضاف صندوق علاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الاتفاق على تنفيذ حملة "‪Outdor‬" على مستوى المحافظة تحمل رسائل توعوية للمواطنين وتحفيزهم للعلاج من خلال الخط الساخن كذلك استمرار تنفيذ حملات الكشف المبكر على العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ ببرامج التوعية والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعىُ لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مشيرا إلى تقديم كل الدعم لبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة التعاطي والتبصير بخطورة الإدمان.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لبحث أوجه التعاون بين الصندوق والمحافظة في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان بحضور وكلاء الوزارات المعنية وممثلي كل من جامعة طنطا ومؤسسة "حياة كريمة" وممثلي المصانع الكبرى بالمحافظة.‬