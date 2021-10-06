الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم المنوفية» يستعد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

اجتماع تعليم المنوفية
اجتماع تعليم المنوفية

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، اجتماعًا مع قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر ومسئول الأمن بالديوان قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي الجديد 2021- 2022. 

وترأس الاجتماع هاني عنتر وكيل المديرية والقائم بتسيير أعمال مدير المديرية، والذي صرح بأن الاجتماع تناول مناقشة استعدادات الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية، لبدء العمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الالكترونية (الرقمنة)، وذلك نظرًا لقرب انتقال ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- بحث سبل سد العجز في معلمي بعض التخصصات بالمدارس تطوعيًا


كما تطرق الاجتماع إلى سبل سد العجز في معلمي بعض التخصصات  بالمدارس عن طريق  فتح باب التطوع، كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف استلام  وتسليم  مخصصات الإدارات والمدارس من الكتب المدرسية وموقف انتهاء الصيانة البسيطة، ورفع الرواكد من المدارس، استعدادًا لاستقبال الطلاب والتأكيد على التزام الجميع داخل المنشآت التعليمية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الموجه الرابعة من فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الجميع وتفعيل الدور الإيجابي للجنة الصحة والسلامة مع أهمية التواصل المستمر مع المديرية للإبلاغ عن أي مستجدات خلال اليوم الدراسي.

الحكومة المنوفية العام الدراسي اليوم محافظة تعليم مستجدات

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