الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نيكي يبلغ قاع أكثر من 6 أسابيع تحت ضغط تدني تأييد رئيس الوزراء

المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني

قلب المؤشر نيكي الياباني مساره اليوم الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في الصين وحصول رئيس الوزراء الجديد في البلاد على نسب تأييد متدنية.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.05 بالمئة ليغلق عند 27528.87 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس. 

وأغلق المؤشر، الذي صعد 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، على خسارة للجلسة الثامنة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1941.91 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل، إذ نزل سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 3.1 بالمئة، وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.08 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.07 بالمئة.

أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يكافح من أجل إيجاد موطئ قدم لدى الناخبين بعد يومين فقط من تشكيل حكومته الجديدة. 

وأظهرت إحدى الصحف اليومية أن نسبة تأييده بلغت 45 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من إدارة سلفه يوشيهيدي سوجا عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي.

وعلي صعيد اخر.. تراجعت الأسهم اليابانية، إلى أدنى مستوياتها في شهر الثلاثاء، مع تضرر أسهم النمو بشدة، إذ أدى صعود أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم والتشديد النقدي على مستوى العالم.

وهبط المؤشر نيكي 2.19 بالمئة ليغلق عند 27822.12 نقطة. 

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.33 بالمئة إلى 1947.75 نقطة، ليكون أعلى من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1927.

وهذه سابع جلسة من الخسائر لكلا المؤشرين اللذين بلغا أدنى مستوى لهما منذ أواخر أغسطس. 

وقال ماسايوكي دوشيدا كبير محللي السوق لدى راكوتن سيكيوريتيز "هناك شعور بأن الافتراض الذي كان لدى المستثمرين بأن التضخم سيكون مؤقتا وأن الأرباح ستستمر في التعافي ربما يتبدد".

وقال بعض المتعاملين في السوق إن اقتراح رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا برفع الضرائب على مكاسب رأس المال قوض المعنويات أيضًا.

طوكيو نيكي المؤشر نيكي الياباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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