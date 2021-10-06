الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

هشام إسماعيل يحتفي بوالده المحارب: فخور بكل من ضحى بروحه لاستقرار الوطن

الفنان هشام إسماعيل
الفنان هشام إسماعيل

يحتفل المصريون بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويحتفي عدد كبير من الناس بهذه الذكرى الهامة والعزيزة على كل مواطن مصري، ومن بينهم الفنان هشام إسماعيل بوالده أحد أبطال الحرب.

وأحيا الفنان هشام إسماعيل ذكرى حرب أكتوبر المجيدة بتذكر والده الراحل الذي  واحد من المشاركين في حرب أكتوبر وترحم عليه قائلا "الله يرحم والدي و أحبابكم جميعا و يحفظ مصر من كل شر داخلى و خارجى يارب، كل عام و مصر والمصريين طيبين و منتصرين يارب".

وتابع الفنان في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "فخور بوالدي وبكل الناس الشهداء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وضحوا بدمائهم من أجل نيل الاستقرار للوطن، لنعيش في سلام وأمان واستقرار، كما نحن نعيش الآن".

- حكاية "قلب مفتوح"

جدثير بالذكر أن الفنان هشام إسماعيل عُرض له مؤخرًا حكاية "قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب"، من بطولة كمال أبو رية، فيدرا، محمد عادل، عماد رشاد، نور إيهاب ورانيا ملاح، وهي من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف هشام إسماعيل، في استمرار تجاربه كمؤلف والتي بدأها خلال عام 2021.

و هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر، وهنادي مهنى، وعماد رشاد، وإيمان سلامة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، والثانية بعنوان "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر، وإخراج إسماعيل فاروق بعد غد السبت.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

الرجال ذكرى استقرار نصر حرب اكتوبر ذكرى النصر

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