آخر تحديث.. أسعار البيض اليوم الأربعاء ٦ أكتوبر في المزارع والأسواق

البيض في الأسواق المحلية والبورصة.. يبحث الكثير عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار البيض بأنواعه المختلفة فى الأسواق المحلية والبورصة، وقد لوحظ ارتفاع كبير فى أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر 2021، بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية استقرار في الأسعار، بحسب ما أعلنته المزارع المنتجة لبيض المائدة بالأسعار في الأسواق المحلية.



« الدستور» تستعرض في هذا التقرير أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم الأربعاء ٦أكتوبر .

أسعار البيض اليوم الأربعاء

فقد شهد سعر البيض بأنواعه المختلفة للمستهلك اليوم محليًا بنحو 50 قرش بالنسبة للبيض الأبيض بعد أن سجلت اليوم 47 جنيه بدلاً من 46.5 جنيه للكرتونة التي تحوى نحو 30 بيضة، بينما ارتفعت البيض الأحمر نحو 100 قرش.



ويزيد سعر كرتونة البيض من النوعين بالنسبة لسعر المزارع قليلاً عن سعر بيع الكرتونة للمستهلك، نتيجة تكلفة الشحن والنقل والأجور وتكاليف الإنتاج الأخرى ليصل سعر كرتونة كرتونة البيض للمستهلك بأسعار تتراوح بين 50 و 51 جنيه للطبق الواحد.

أسعار البيض للمستهلك

بالنسبة لطبق أو كرتونة البيض الأحمر في السوق المحلية أو المزارع، أيضًا إذ يصل سعر البيض الأحمر للمزراع بـ 48.5 جنيه للكرتونة بينما يباع للمستهلك فيما يتراوح بين 51 - 52 جنيه للطبق الواحد.

استقرار سعر البيض البلدي

واستقر سعر كرتونة البيض البلدى ليسجل سعر الطبق نحو 53 جنيهًا في المزارع، بينما وصل سعر الطبق بالنسبة للمستهلك بأسعار تتراوح بين 55 و57 جنيها للطبق والكرتونة الواحدة.

سبب ارتفاع سعر البيض اليوم

وقد ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فى أحد تصريحاته الصحفية السابقة عن سبب ارتفاع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك سواء الأحمر أو الأبيض، قائلا إن الارتفاع ليس لها تفسير وهي غير مبررة على الإطلاق.

كما ذكر أن أصحاب المزارع والمربين والتجار الذين أكدوا أن ليس هناك ما يبرر ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن سعر الكرتونة الواحدة من البيض وصل سعرها اليوم 52 جنيها، مقارنة بـ 50 جنيها الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفعت أسعار كيلو الدواجن البيضاء عند 31 جنيها اليوم لسعر الكيلو، مقابل 29 جنيها للكيلو.