الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم تسجل 9 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم

الطماطم
الطماطم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 5-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 9 إلى 12 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات أمس، والخيار 5 إلى 8 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، الباذنجان العروس 8.5 بدلًا من  6.5 جنيهًا، والفلفل والبطاطس والكوسة 9 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات والفلفل الألوان 14 جنيهًا والبصل الأبيض 4 جنيهات، لدى باعة التجزئة.

 فقد شهد  قفص الطماطم بسوق العبور ارتفاعًا ما بين 150 إلى 160 جنيها للقفص بوزن 18 كجم، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيهًا، في الصعيد.

كما أن  حزمة البقدونس/ الكسبرة / الشبت أو الجرجير سجلت نصف جنيه، والملوخية جنيهين للحزمة، والبامية 16 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيهًا، والقثاء 3.5 إلى 8 جنيهات، والخيار من 3 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وارتفاع  ورق العنب بـ 50 جنيهًا، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة 8 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

وتراوح الفلفل بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 6، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبامية 15 جنيهًا للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

وتراوحت أسعار الجوافة  بين 7.5 إلى 10 جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 30، والبلح البرحي 30، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

 وبلغ الرمان تراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 17 جنيهًا، الموز المستورد 30 جنيهًا.

وترواح سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر، والتين 15 جنيهًا للكيلو الواحد، الكنتالوب 15 جنيهًا.

وجاء متوسط سعر المانجو بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو -حسب النوع - والمانجو الفص 70 جنيهًا، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيهًا.

كما بلغ  سعر المانجو الفونسو 35 جنيهًا، والمانجو دبشة 20 جنيهًا، والكمثرى 6.5 إلى 15 جنيهًا ، والخوخ البلدي 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، البرتقال البلدي 10 إلى 12 جنيهًا، والبطيخ 20 إلى 25 جنيهًا للواحدة، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.

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