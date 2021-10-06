«حياة كريمة» تهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

وقالت المؤسسة، في بيان: "تتقدم أسرة حياة كريمة بخالص التهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة مرور الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي كان بمثابة المعجزة العسكرية التي حوّلت الحلم إلى حقيقة، وسطّر من خلالها الشعب المصري ملحمة خالدة في حفظ تراب هذا الوطن، والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والعبور إلى مستقبل أفضل".

‎وتابع البيان: "‎تحية لشهداء مصر الأبرار، وكل من ضحى بروحه ودمه دفاعًا عن الأرض والعرض".