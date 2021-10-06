الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: اليوم نرى مصر بالأرقام والحقائق قد وجدت مسارها الصحيح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دائما ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد مناسبة عزيزة لتشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني، ولنتذكر جميعا حجم الصعاب والتحديات التي استطعنا التغلب عليها لنصل إلى حاضرنا الذي تسطر فيه مصر قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات ولتجسد مجددا العزيمة المصرية التي تقهر الصعب".

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف الرئيس: "نحن اليوم نرى مصر بالأرقام والحقائق قد وجدت مسارها الصحيح لتمضي بخطى ثابتة في طريق التنمية والتقدم ولتغير واقعها على نحو يليق بتاريخها وبحضارتها وبعظمة شعبها وأن نمضى معا بقوة وعزيمة لبناء وتنمية بلادنا بالرغم من تعاظم التحديات الداخلية والخارجية خاصة في محيطنا الإقليمي المضطرب والمعقد والأزمات العالمية غير المسبوقة والتي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصة تداعيات جائحة كورونا".

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