ضبط المتهم بالنصب على الشباب راغبي السفر للخارج في الغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة صاحب مكتب للخدمات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وأشارت التحريات، إلى أنه يقصد من وراء ذلك الاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذًا من مكتب الخدمات الخاص به غير المرخص له بمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على 12 جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه لإيهامهم بقدرته على إحضار تأشيرات وعقود عمل لهم بإحدى الدول، و5 عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمطعم بإحدى الدول، و32 شهادة تحاليل طبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المعامل وممهورة بأكلاشيه لذات المعمل لتقديمها لراغبي السفر تفيد سلبية إصابته بفيروس كورونا "معدة للتزوير"، و15 شهادة تحاليل طبية منسوب صدورها لذات المعمل بأسماء أشخاص مختلفة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، و3 شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية لإستخدامها كشهادة خبرة لراغبى السفر للعمل بالخارج.

كما عثر على 2 تأشيرة دخول إلكترونية لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة والتى يتم إرسالها من خلال شبكة الإنترنت - جهاز لاب توب بفحصه فنيًا، وتبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات الخاصة براغبى السفر من ضحاياه.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.