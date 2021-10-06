الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط موظفين حصلا على رشوة

ضبط موظفين
ضبط موظفين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الفساد والاستغلال الوظيفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات) بقيام (مدير عام بإحدى الجهات الحكومية) بمساومتها وطلب رشوة منها مقابل التصديق لها على صور شهادات دراسية مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المذكور وضبط بحوزته صور شهادات دراسية مزورة بإسم الشاكية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة بورسعيد ) بقيام (موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد ) باستغلال موقعها الوظيفى بطلب مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحى للوحدة الخاصة بشركته، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالاتجار بالوظيفة العامة وطلبها وحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين على النحو المشار إليه، وتعمدها عرقلة إتمام الإجراءات وإنهائها لحين تقاضيها مبالغ مالية أخرى من الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية  بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهمة وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى - هاتف محمول) وبفحص الهاتف اتضح أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيقى "واتس آب، ماسنجر" بينها وبين العديد من المواطنين تدل على طلبها وحصولها على مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

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وائل لطفي

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