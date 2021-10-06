الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة انتارصات أكتوبر

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء أركان محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ48 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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محافظ أسيوط 

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام عبدالغفار رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية والسادة رؤساء الأفرع الرئيسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية.

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محافظ أسيوط 

بدأت المراسم بقيام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية بالمنطقة وقيادات مديرية الأمن ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءً لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

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محافظ أسيوط 

كما أهدى محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية لقائد المنطقة الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وبادلهم قائد المنطقة الدروع التذكارية للمنطقة.

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محافظ أسيوط 

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية وسلامة أراضيها مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعًا عن الوطن موجهًا تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية الذي اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى عبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر ومازال يحقق الانتصار في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب وفي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محافظ أسيوط 

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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